Боевые вертолёты Балтфлота проводят учения на фоне манёвров НАТО Baltops

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Ударные вертолёты Балтийского флота проведут учения с боевыми стрельбами на фоне крупных военно-морских учений НАТО Baltops-2020, сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

"В плановом учении принимают участие более 10 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-29 морской авиации Балтийского флота", - заявил Мартов.

По его словам, в ходе учения будут разыграны тактические эпизоды по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению разведки и уничтожению воздушных целей, поиску и уничтожению надводных кораблей и подлодок в морских полигонах Балтийского флота.

"Экипажи произведут пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения вертолетов, сбросят торпеды и бомбы весом от 100 до 500 кг", - сказал Мартов.

Кроме того, вертолёты отработают маневрирование в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения "противником" средств радиоэлектронного подавления, отметил представитель Балтфлота.

Он добавил, что планируется около 50 вылетов на учебно-боевое применение как в дневное, так и в ночное время.

"К учению привлекается весь летный и инженерно-технический состав подразделений вертолетного полка морской авиации флота, а также специалисты тылового обеспечения и связи", - сказал Мартов.

Он сообщил, что учение проводится на фоне проходящих в Балтийском море манёвров Военно-морских сил (ВМС) Североатлантического альянса Baltops-2020, в которых задействовано около 30 военных кораблей, 30 самолётов и вертолётов, а также около трех тысяч военнослужащих из 17 стран НАТО.

8 июня в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные отслеживают учения НАТО Baltops в Балтийском море.