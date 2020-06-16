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Интерфакс-АВН

Балтийский флот на фоне учений НАТО проводит тренировки подразделений РЭБ

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Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы. Архивное фотомодуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский. 18 августа 2016.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Подразделения радиоэлектронной борьбы в Калининградской области отрабатывают подавление сотовой связи и борьбу с беспилотниками, сообщил Балтийский флот.

"На одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области проходит лагерный сбор подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса, в ходе которого специалисты отрабатывают задачи подавления радиосвязи различных диапазонов",- сообщила пресс-служба Балтфлота в понедельник.

Там сообщили, что расчеты отработают подавление средств сотовой связи и прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами условного противника, а также специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации. Кроме того, будут проведены тренировки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.

"Также специалисты РЭБ армейского корпуса проведут комплекс мероприятий по сбору и анализу разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов. В плановом мероприятии боевой подготовки задействовано около 200 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники",- сообщила пресс-служба

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