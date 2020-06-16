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SpaceX отправит к МКС трех туристов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Полет запланирован на вторую половину 2021 года, он должен произойти в составе профессионального командира и трех туристов.

Определили первых трех туристов, которые полетят на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Об этом заявил исполнительный директор фирмы Axiom Space Майкл Сафредини, передает CNBC.

При этом их имена объявят через месяц. Еще в марте Axiom Space заказала в компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС с экипажем в составе профессионального командира и трех туристов во второй половине 2021 года. Теперь компания ведет переговоры с потенциальными туристами для следующих двух полетов, которые будут осуществляться раз в полгода.

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Компании
SpaceX
Проекты
МКС
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