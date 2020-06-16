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При обострении ситуации защитники Донбасса готовы вновь повысить степень боевой готовности

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Источник изображения: vpk-news.ru

Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказал снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции, которая была доведена до высшей степени 20 мая.

Мотивы этого приказа глава республики изложил в специальном заявлении, которое опубликовано на его сайте.

«С учетом изменений, произошедших в оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения в период с 20 мая 2020 года, принимая во внимание результаты проверки работы системы государственного и военного управления в условиях обострения военной ситуации, приказываю с 15 июня 2020 года снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении.

При этом руководитель ДНР страны санкционировал меры по защите Республики в случае возобновления целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. В заявлении уточняется, что при таком развитии событий боевая готовность милиции может быть возобновлена.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
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