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Первый женский патрульный катер появился на ЧФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках эксперимента «Женский экипаж» одно из судов получило состоящий только из военнослужащих-женщин экипаж.

В объединённом учебном центре Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге женский экипаж на протяжении трёх месяцев проходил начальную подготовку, а сейчас в составе противоподводно-диверсионного отряда Крымской военно-морской базы Черноморского флота продолжает подготовку к грядущей службе на патрульном катере «П-834».

«Женский экипаж изучает предназначение и расположение внутренних помещений, с ними проводятся занятия по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию двигательной установки, навигационного оборудования, частей и механизмов и управлению патрульным катером», - отметили в министерстве обороны России.

Также на учебно-тренировочном комплексе женский экипаж обучается борьбе за живучесть корабля - в этих тренировках военные отрабатывают локализацию и тушение пожара с использование средств пожаротушения в корабельных помещениях, ликвидацию пробоин в корпусе корабля и устранение последствий поступления забортной воды.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
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