Чешская компания Aero Vodochody сменила владельца

ЦАМТО, 15 июня. Инвестиционная компания Penta Group, которая в течение последних 13 лет являлась владельцем чешской Aero Vodochody, продала ее зарегистрированному в Венгрии СП Aero Investment Partners Zrt, сформированному венгерским бизнесменом Андрашем Томбором и чешской Aero International, входящей в группу Omnipol.

Подписанный 11 июня 2020 года договор предусматривает передачу 100% акций владевшего компанией Aero Vodochody холдинга компании Aero Investment Partners Zrt.

Как сообщает пресс-служба Aero Vodochody, согласно недавно подписанному соглашению, А.Томбору будет принадлежать 51% акций совместного предприятия, а Aero International будет владеть оставшимися 49% и отвечать за повседневное управление новой компанией. Условия продажи не разглашаются.

Компания Airport Vodochody a.s. не является частью сделки и останется во владении Penta Group. Право Aero Investment Partners Zrt использовать аэропорт для его развития вытекает из договорных обязательств, согласованных сторонами.

Ричард Хава, чья семья владеет Omnipol, сообщил, что у Aero Vodochody имеется "огромный потенциал на будущее", а новые владельцы планируют "развивать все три столпа" существующей деятельности компании: производство новых самолетов L-39NG, обслуживание ранее выпущенных самолетов и кооперация с основными мировыми производителями в сфере аэрокосмической техники.

Aero Vodochody и Omnipol имеют значительный опыт сотрудничества. Компания Omnipol в течение десятилетий поддерживала экспорт самолетов Aero Vodochody и в течение последних пяти лет оказывала помощь в разработке учебно-тренировочного самолета L-39NG.

Совладелец Penta Group Марек Доспива заявил, что его фирма превратила Aero Vodochody из убыточной компании в "процветающую", но решила продать ее, чтобы сосредоточиться на других инвестиционных проектах.