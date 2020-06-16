DSAR-15P: новый автомат южнокорейского спецназа

Южнокорейский спецназ выбрал новый автомат. Вчера, 14 июня, портал bemil.chosun.com сообщил о том, что Командование специальных операций армии Республики Корея объявило о перевооружении на новые карабины DSAR-15P.

DSAR-15P производится южнокорейской компанией Dasan Machineries по лицензии эмиратской компании Caracal International на базе карабина CAR 816. При этом эмиратский автомат сам является лицензионной копией Heckler & Koch HK416 (на базе платформе AR-15).

Презентация карабина DSAR-15P

Новый автомат придёт на смену карабинам К1А и К2. В июле Dasan Machineries начнёт отгрузку опытной партии из 1000 единиц 707-й группе специальных операций и 13-й бригаде специальных операций. Всего для нужд Командования специальных операций армии Республики Корея планируется закупить порядка 16 000 новых автоматов.