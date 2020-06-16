Неудачный выстрел кочующего миномета сняли на видео

В интернете появился видеоролик, на котором запечатлена неудачная стрельба из миномета, установленного в кузове автомобиля.

Где именно велась съемка неизвестно. Но подобные мобильные минометные установки часто используются в локальных конфликтах.

В размещенном на YouTube ролике продолжительностью 26 секунд показано, как расчет миномета из двух человек расторопно ведет огонь, запуская одну мину за другой. Но при очередном выстреле происходит неприятный сюрприз. Мина не вылетает из ствола. Стрельбу пришлось остановить.

Минометчики прекратили огонь и замерли в напряженном ожидании. Пороховой заряд с задержкой вытолкнул снаряд из миномета, но он тут же упал в кузов автомобиля. Оба минометчика поспешно покинули свою позицию.

Съемки прекратились прежде чем стало понятно, взорвалась мина в грузовике или нет.

Михаил Русин