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Российская группа ВКС зачистила юг Идлиба

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Источник изображения: vpk-news.ru

Самолёты сирийских ВВС уничтожили колонну террористов в горном районе Джебель аз-Завия на юге провинции Идлиб, сообщило агентство Al-Masdar News.

По его информации, боевики из группировки «Хурас ад-Дин», считающейся сирийским филиалом террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), передвигались между населёнными пунктами Дейр-Сунбуль и Эль-Бараа. В результате авиаударов десятки террористов погибли и получили ранения, выведены из строя несколько единиц бронетехники и военно-транспортные средства.

По данным военных источников Al-Masdar News, в составе колонны находились также боевики запрещённой в России террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (ИПТ), большая часть которой состоит из наёмников-уйгуров (автономный район Синьцзян на северо-западе Китая).

Вскоре после воздушного рейда ВВС Сирии российская авиагруппа, пишет Eadaily, нанесла самый мощный удар с начала марта по террористам в нескольких районах на административной границе провинций Идлиб и Хама. Сообщается об ударах ВКС РФ в районе Аль-Бараа на южном участке идлибского фронта.

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Китай
Россия
Сирия
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