После карантина канадцы будут повышать обороноспособность Украины

Вооруженные силы Канады возвращают на Украину военных инструкторов, которые после двухнедельного карантина смогут возобновить свою миссию по обучению местных военнослужащих.

Об этом сообщил канадский телеканал CBC, ссылаясь на заявлениеЛии Кэмпбелл, которая является официальным представителем Министерства обороны страны.

Пресс-секретарь напомнила, что в начале апреля миссия на Украине частично была свернута из-за пандемии коронавируса. Но после пересмотра ситуации, «в том числе анализа мер в сфере здравоохранения и оценки риска», Оттава решила ее возобновить.

Миссия свою работу полностью не прекращала - все это время на Украине оставалось 60 канадских инструкторов. В июне к ним присоединятся еще 90 человек. По прибытии в страну они пройдут 14-дневный карантин, после чего возобновят обучение украинских военнослужащих.

Еще 50 военнослужащих из состава миссии пока что останутся в Канаде. Как заявила Кэмпбелл, они будут отправлены на Украину «как только позволят условия».