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Der Spiegel (Германия): НАТО вступает в более тесное партнерство с Украиной

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Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik, Денис Асланов | Перейти в фотобанк

НАТО добавила Украину в свою Программу расширенных возможностей. Дипломаты подчеркивают, что участие в Программе нельзя считать шагом к потенциальному членству страны в Альянсе. Однако Россия скорее всего воспримет новое решение НАТО по Украине как провокацию, предполагает немецкий Der Spiegel

НАТО добавила Украину в свою Программу расширенных возможностей, сообщает немецкий Der Spiegel.

Это значит, что партнерство Североатлантического альянса с Украиной станет более тесным.

У Украины отныне появится больше возможностей для сотрудничества со странами Альянса, в частности для участия в учениях НАТО. Также Украина получит доступ к некоторым видам секретной информации НАТО.

Благодарен Альянсу за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира во всем мире. Статус партнера расширенных возможностей НАТО - практическое решение, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности. - Владимир Зеленский


Однако дипломаты подчеркивают, что участие в Программе расширенных возможностей нельзя считать шагом к потенциальному членству страны в Альянсе. Украина уже много лет является партнером НАТО, ее войска задействовались в учениях, и она посылала контингенты для участия в миссиях Альянса в Афганистане и Косове.

Россия скорее всего воспримет новое решение НАТО по Украине как провокацию, ведь она уже давно критикует расширение НАТО на восток и развертывание сил Альянса в бывших республиках СССР, предполагает Der Spiegel.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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