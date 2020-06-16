В России разработают плавающий вариант ЗРК "Тор-М2" на колесном шасси

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов также напомнил, что недавно были подписаны долгосрочные контракты на 100 млрд рублей на поставку комплексов "Тор-М2" в войска до 2027 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Модификация зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" на колесном шасси с возможностью преодоления вплавь водных преград разрабатывается в России. Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Разрабатывается модификация "Тор-М2" на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь", - сказал Леонов.

Он напомнил, что недавно были подписаны долгосрочные контракты на 100 млрд рублей на поставку комплексов "Тор-М2" в войска до 2027 года.

"Кроме того, для оснащения подразделений ПВО, дислоцирующихся в условиях Арктики и Крайнего Севера, будут поставлены ЗРК "Тор-М2ДТ", что сегодня имеет огромное значение в условиях повышенного интереса со стороны ряда государств в этом регионе", - добавил генерал.

"Тор-М2" предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Комплекс служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Он может работать как в ручном, так и полностью автоматическом режиме.

При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой - чужой". В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тысяч метров. Модернизированная станция обнаружения целей способна обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности.