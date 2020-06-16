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ЦАМТО

Александр Леонов: ЗРК "Бук-МЗ" остается основным средством прикрытия войск и объектов общевойскового объединения

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Самоходная установка Бук-М3
Самоходная установка Бук-М3.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны России /

ЦАМТО, 15 июня. ЗРК "Бук-МЗ" поступают в войска с 2016 года и остаются основным средством прикрытия войск и объектов общевойскового объединения, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

По его словам, "высокая эффективность боевого применения ЗРК по широкому классу целей достигается за счет применения многофункциональной радиолокационной станции и новых зенитных управляемых ракет. Характеристики комплекса "Бук-МЗ" в 2 раза превосходят возможности предыдущих ЗРК. Одна самоходная установка способна обстреливать до 6 воздушных целей".

"Применение радиолокатора подсвета и наведения обеспечило увеличенную дальность обнаружения и поражения маловысотных целей", – подчеркнул А.Леонов.

Полностью интервью начальника войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова опубликовано в журнале "Национальная оборона" №6.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
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1 комментарий
№1
16.06.2020 12:51
Стесняюсь спросить, сколько бригадных и полковых комплектов Бук-М3 уже поставлено и сколько заказано в принципе?
0
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