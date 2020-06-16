Александр Леонов: ЗРК "Бук-МЗ" остается основным средством прикрытия войск и объектов общевойскового объединения

ЦАМТО, 15 июня. ЗРК "Бук-МЗ" поступают в войска с 2016 года и остаются основным средством прикрытия войск и объектов общевойскового объединения, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

По его словам, "высокая эффективность боевого применения ЗРК по широкому классу целей достигается за счет применения многофункциональной радиолокационной станции и новых зенитных управляемых ракет. Характеристики комплекса "Бук-МЗ" в 2 раза превосходят возможности предыдущих ЗРК. Одна самоходная установка способна обстреливать до 6 воздушных целей".

"Применение радиолокатора подсвета и наведения обеспечило увеличенную дальность обнаружения и поражения маловысотных целей", – подчеркнул А.Леонов.

Полностью интервью начальника войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова опубликовано в журнале "Национальная оборона" №6.