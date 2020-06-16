ЗРК "Тор" успешно выполняет задачи по прикрытию объектов в Сирии во взаимодействии с С-400 и "Панцирь-С"

ЦАМТО, 15 июня. ЗРК малой дальности "Тор" различных модификаций успешно выполняет задачи по прикрытию объектов в Сирии во взаимодействии с комплексами С-400 и "Панцирь-С".

Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" заявил начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

По словам А.Леонова, "с начала несения боевого дежурства расчетами боевых машин поражено более 45 БПЛА кустарного производства. Результаты каждой боевой работы анализируются, вырабатываются рекомендации войскам и установленным порядком вносятся в боевые уставы войск противовоздушной обороны".

А.Леонов сообщил, что "для практической отработки вопросов поражения малоразмерных целей подразделениями ПВО, создана точная копия БПЛА кустарного производства, используемая боевиками незаконных вооруженных формирований в Сирии".

Полностью интервью начальника войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова опубликовано в журнале "Национальная оборона" №6.