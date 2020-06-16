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ЦАМТО

ЗРК "Тор" успешно выполняет задачи по прикрытию объектов в Сирии во взаимодействии с С-400 и "Панцирь-С"

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Зенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс "Тор".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 15 июня. ЗРК малой дальности "Тор" различных модификаций успешно выполняет задачи по прикрытию объектов в Сирии во взаимодействии с комплексами С-400 и "Панцирь-С".

Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" заявил начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

По словам А.Леонова, "с начала несения боевого дежурства расчетами боевых машин поражено более 45 БПЛА кустарного производства. Результаты каждой боевой работы анализируются, вырабатываются рекомендации войскам и установленным порядком вносятся в боевые уставы войск противовоздушной обороны".

А.Леонов сообщил, что "для практической отработки вопросов поражения малоразмерных целей подразделениями ПВО, создана точная копия БПЛА кустарного производства, используемая боевиками незаконных вооруженных формирований в Сирии".

Полностью интервью начальника войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова опубликовано в журнале "Национальная оборона" №6.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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Тор ЗРК
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