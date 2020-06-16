Маршал Хафтар назвал причину сдачи городов южнее Триполи практически без боя

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Маршал Хафтар сделал заявление, которое обратило на себя особое внимание. Посвящено это заявление вопросам вооружённого противостояния Ливийской национальной армии, которой Халифа Хафтар командует, и сил Правительства национального согласия, поддерживаемого Анкарой.

Основной вопрос, который затронул ливийский маршал, связан с тем, почему ЛНА практически без боя сдала сразу несколько важных городов и опорных пунктов. Среди прочего – это военная база в Аль-Ватии, города Тархуна, Бани-Валид и другие.

Халифа Хафтар попытался оправдаться словами о том, что сдача городов была осуществлена ЛНА «в целях предупреждения потерь среди мирных жителей».

Маршал:

Мы вывели свои войска из нескольких городов к югу и юго-востоку от Триполи, чтобы не допустить потерь среди гражданского населения. Мы переносим боевые действия в безлюдную пустыню.

Тем временем в ливийских средствах массовой информации появился материал, в котором утверждается, что в составе командования ЛНА создаётся управление военными операциями. Оно призвано разрабатывать операции в быстро изменяющихся условиях, учитывая, как говорится в СМИ, населённость тех или иных районов, наличие лояльных племён, контакты с гражданским населением, готовым оказать помощь армии.

У Хафтара:

Турецкая интервенция превратила войну против терроризма в международную войну под местными лозунгами.

Стоит отменить, что ПНС и ЛНА постоянно называют друг друга мятежниками и террористами. При этом в Правительстве национального согласия Фаиза Сараджа открыто говорят о турецкой военной и военно-технической поддержке.