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«Тор-М2» станет непотопляемым

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Источник изображения: Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

В России разрабатывают непотопляемую версию комплекта ПВО «Тор-М2», способную плавать. Об этом начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов рассказал в интервью журналу «Национальная оборона».

«Разрабатывается модификация "Тор-М2" на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь», — сказал Леонов.

По его словам, плановая поставка Тор-М2 будет длиться до 2027 года, что обеспечит оснащенность подразделений и стабильность для оборонных предприятий.

«Тор-М2» являются глубоко модернизированными образцами семейства комплексов ПВО «Тор», отличающимися ракетой 9М338К. По сравнению с предыдущими версиями, возимый боекомплект на боевой машине увеличен с 8 до 16 ракет. Первые образцы данной техники поступили в распоряжение военных в 2016-м.

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тор ЗРК
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