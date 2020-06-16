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Газета.ru

Новая модификация: в России усовершенствуют «Тор-М2»

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Источник изображения: gazeta.ru

В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»

В России создают водоплавающую версию всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", сообщили в ВС. Поставка систем запланирована до 2027 года. Нынешняя версия комплекса уже продемонстрировала свои возможности в Сирии, сбив там более 45 беспилотников кустарного производства, принадлежавших боевикам.

В России разрабатывают версию комплекса ПВО "Тор-М2", способную плавать, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".

"Разрабатывается модификация "Тор-М2" на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь", - отметил он.

По словам генерала, на оснащение подразделений противовоздушной обороны (ПВО), дислоцирующихся в условиях Арктики и Крайнего Севера, будут поставлены зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2ДТ". Он подчеркнул, что сегодня это имеет "огромное значение" в условиях повышенного интереса ряда стран к этому региону.

Леонов сообщил, что системы "Тор-М2" будут поступать в российские войска до 2027 года.

Минобороны России и завод "Купол" в прошлом году подписали контракт на 100 млрд руб. на поставку "Тор-М2" в войска.

Благодаря этому увеличится доля современного вооружения малой дальности, а для предприятий это отразится в экономической устойчивости, стабильной работе десятков смежных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), развитии научного потенциала, в частности, в создании перспективных образцов вооружения, убежден генерал.

Всепогодный тактический ЗРК "Тор-М2" предназначен для противовоздушной обороны на уровне дивизионного звена при ведении боевых действий и на марше, а также защиты узлов связи, командных пунктов и других объектов.

Система способна сбивать самолеты, вертолеты, радиоуправляемые ракеты, корректируемые и планирующие авиабомбы, беспилотники и иные элементы современного высокоточного оружия.

Комплексы «Тор-М2" проявили себя в Сирии и, как рассказал Леонов, сбили там более 45 беспилотников кустарного производства. Он подчеркнул, что в Сухопутных войсках ЗРК малой дальности "Тор" различных модификаций - это основное средство борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией в тактическом звене. Система прикрывает объекты в Арабской Республике во взаимодействии с ЗРК С-400 и "Панцирь-С".

"Для практической отработки вопросов поражения малоразмерных целей подразделениями ПВО создана точная копия БПЛА (беспилотного летательного аппарата. - «Газета.Ru») кустарного производства, используемая боевиками незаконных вооруженных формирований в Сирии", - подчеркнул генерал.

В апреле прошлого года гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов сообщил, что ЗРК «Тор-М2» прошел испытания в реальных боевых условиях.

«ЗРК «Тор-М2» полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях», - приводило его слова РИА «Новости».

Зиятдинов обратил внимание, что по совокупности боевых характеристик ЗРК семейства «Тор» не имеют себе равных. Он утверждал, что это хорошо известно специалистам как в России, так и за рубежом.

Главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» называл главной задачей «Тор-М2» защиту войск первого эшелона.

«Танки, артиллерия, мотострелки должны быть прикрыты от ударов с воздуха. По сравнению со своими прототипами комплекс «Тор-М2» имеет программное обеспечение, которое полностью соответствует характеру современного боя. Он может обстреливать одновременно четыре цели, в то время как первый вариант «Тора» мог вести огонь только по одной», - подчеркнул Елецкий.

По его словам, «Тор-М2» прикрывает большую часть линии фронта, чем его предшественники.

Он назвал его единственным в мире комплексом, способным работать на ходу. Раньше дивизиону или полку ПВО приходилось делать кратковременную остановку, чтобы открыть огонь по цели. И только после этого они продолжали движение.

«Сегодня мы можем решать огневые задачи в движении. Скорости приличные», - отметил главный конструктор «Вымпела».


Лидия Мисник

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Вымпел МКБ
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
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