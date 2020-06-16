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Российская газета

Перекраску F-16C под Су-57 наладили в США

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Источник изображения: R. Nial Bradshaw/U.S. Air Force

На американской авиабазе Хилл в штате Юта выпустили модернизированный для учений истребитель F-16 Fighting Falcon. Он получил окраску, в деталях повторяющую серийные и опытные образцы российских Су-57.

В сообщении ВВС США говорится, что самолет получил популярную схему покраски под названием "призрак". Перекраску истребителя выполнила 576-я эскадрилья наземного обслуживания, входящая в состав 64-й эскадрильи "Агрессор", во время учений выполняющей роль противника.

Уточняется, что схема покраски воспроизводит "истребитель противника" для подготовки ко встрече с реальной угрозой. В прошлом году малярный цех на авиабазе Неллис уже перекрасил один из самолетов для учений. Однако руководитель проекта Джим Гилл признался, что в этот раз специалистам пришлось потрудиться, чтобы выполнить покраску в соответствии с образцом.

Обычная покраска F-16 занимает около 11 дней. Над получением "призрачной" схемы 12 сотрудникам пришлось потрудиться в течение 18 дней, причем работать приходилось в три смены.


Майя Бирюкова

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Страны
Россия
США
Продукция
F-16
ПАК ФА
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
16.06.2020 11:07
Делать им нечего. Как будто можно таким образом "перекрасить" характерную сигнатуру самолёта на радарах, копировать поведение самолёта при манёврах, прогнозировать стиль ведения боя и пилотирования... маразм по прежнему крепок.
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