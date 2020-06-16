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Российская газета

Появилось фото сгоревшей во Франции атомной подлодки

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Опубликованы фото ударной атомной субмарины ВМС Франции S606 Perle, пережившей пожар в сухом доке военно-морской базы Тулона. Подлодка находится там на обслуживании с января. Возгорание на борту 73-метрового корабля произошло утром 12 июня, потушить огонь удалось только к 17 часам.

Судя по фото, АПЛ серьезно повреждена пожаром. Обшивка носовой оконечности из композитных материалов - под ней находится антенна гидролокатора, - уничтожена полностью. Министерство обороны Франции сообщило, что пострадавших нет, а попавшие в атмосферу продукты сгорания не радиоактивны.

Perle - самая новая из шести субмарин типа Rubis. Они строились для ВМС Канады, но были отвергнуты из-за чрезмерного уровня шума, производимого кораблем. Это самые маленькие ударные атомные субмарины в мире. Они вооружены четырьмя торпедными аппаратами, пригодными также для стрельбы крылатыми ракетами Exoset. Во время учений ВМС НАТО в 2015 году подлодка типа Rubis смогла подобраться незамеченной к авианосцу США Theodore Roosevelt и условно уничтожить его.



Антон Валагин

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