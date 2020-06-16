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Российская газета

Комплексы "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года

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Источник изображения: Минобороны РФ

Тактические зенитные ракетные комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года. Контракт на поставку техники военное ведомство и завод "Купол" подписали в прошлом году. Его сумма - 100 миллиардов рублей.

Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Леонов. Благодаря долгосрочному контракту вырастет и доля современного вооружения малой дальности в войсках, пишет РИА Новости. Получат преимущества и оборонные предприятия. Это стабильная работа, экономическая устойчивость и возможность работать над новыми перспективными видами вооружения.

"Тор-М2" - тактический зенитный ракетный комплекс. Действует при любой погоде. Предназначен для защиты как гражданских, так и военных объектов. В состоянии уничтожать как управляемые, так и неуправляемые воздушные объекты, корректируемые и планирующие авиабомбы и другое современное оружие.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Проекты
Тор ЗРК
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1 комментарий
№1
16.06.2020 12:53
И все таки сколько БМ входит в эти 100 млрд?
0
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