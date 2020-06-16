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Российская газета

Ракетный катер ТОФ провел стрельбы по морским и воздушным целям

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АК-630М в составе комплекса «Дуэт
АК-630М в составе комплекса «Дуэт.
Источник изображения: americangg.net

Ракетный катер "Р-20" Тихоокеанского флота провел в Японском море учение с практическим выполнением артиллерийской стрельбы, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

Перед экипажем катера стояло несколько задач. Во время "морского боя" с надводным кораблем условного противника, который поддерживала авиация, артиллеристы "Р-20" из 76-миллиметроой установки поразили имитацию воздушной цели. Позже, чтобы обезвредить плавающую мину в "районе интенсивного судоходства" они применили скорострельные артиллерийские установки АК-630М.

Кроме того, экипаж катера отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, плаванию в условиях ограниченной видимости.


Анна Бондаренко

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
АК-630 Ласка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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