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ЦАМТО

Завод "Северная верфь" планирует заложить два фрегата в июне

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Фрегат 22350 «Адмирал Касатанов» (справа) и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» у причала в городе Североморске
Фрегат 22350 «Адмирал Касатанов» (справа) и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» у причала в городе Североморске.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

ЦАМТО, 15 июня. Закладка еще двух фрегатов проекта 22350 ожидается на Судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в АО "ОСК") в конце июня – начале июля 2020 года, сообщил 12 июня в интервью "РИА Новости" гендиректор завода Игорь Пономарев.

"Они (фрегаты) будут усовершенствованы уже под те задачи, которые ставит перед нами Министерство обороны. С технической точки зрения все эти задачи решаемы. Закладка двух фрегатов планируется в конце июня – начале июля", – сказал он.

По словам И.Пономарева, Северная верфь планирует передать ВМФ России первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 в начале июля этого года. На верфи также строится второй серийный фрегат "Адмирал Головко", который в мае был спущен на воду. Проект также продолжается фрегатами "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов".

В интервью "РИА Новости" И.Пономарев сообщил, что фрегаты "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" планируется спустить на воду через два года.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Водоизмещение корабля составляет 5000 т, скорость – до 29 узлов, дальность плавания – 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – от 170 человек, передает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
2020-й год
22350
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