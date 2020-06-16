Войти
ЦАМТО

Корвет "Ретивый" передадут ВМФ в 2021 году

534
0
+1
Спуск на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящегося для ВМФ России корвета "Ретивый" (заводской номер 1007) модифицированного проекта 20380. Санкт-Петербург, 12.03.2020
Спуск на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящегося для ВМФ России корвета "Ретивый" (заводской номер 1007) модифицированного проекта 20380. Санкт-Петербург, 12.03.2020.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 15 июня. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в АО "ОСК") планирует передать ВМФ России корвет "Ретивый" проекта 20380 в 2021 году. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил 12 июня гендиректор завода Игорь Пономарев.

"Ретивый" мы сдаем в 2021 году. Я думаю, что в этом, 2020 году мы закончим постройку. Швартовные испытания начнем где-то в начале следующего года и дальше перейдем к заводским и государственным испытаниям", – сказал он.

Ранее сообщалось, что корвет "Ретивый" спустили на воду в марте 2020 года.

Как напоминает агентство, многоцелевые корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены радиолокационный, артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы. Корветы строятся с использованием уникальных технологий, снижающих их радиолокационную заметность.

Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2,2 тыс. т, длину – 104 м, ширину – 13 м, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания – около 3,5 тыс. морских миль, экипаж – 99 человек. На вооружении кораблей состоят зенитный ракетный комплекс "Редут", универсальный ракетный комплекс "Уран", 100-мм артиллерийская установка А-190, два 30-мм зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвете может базироваться противолодочный вертолет Ка-27.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Ка-27
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
Похожие новости
12.03.2020
Судостроители Петербурга обещают передать флоту корвет "Гремящий" в 2020 году
04.11.2019
"Циркон" обязательно будет": Путин осмотрел "Гремящий"
08.07.2019
Конец серии: завершается строительство корветов типа "Стерегущий"
01.03.2018
"Стерегущий" Балтику: секреты морского патруля ВМФ России
05.10.2017
Северная верфь: сформирован корпус корвета «Ретивый»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.06 17:37
  • 106
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 16.06 15:49
  • 3
Осталось 75 дней до "Армии Онлайн"
  • 16.06 15:43
  • 6
Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с картинами да Винчи
  • 16.06 14:57
  • 294
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 16.06 14:30
  • 1
The National Interest (США): во время Второй мировой войны у русских солдат вообще не было носков
  • 16.06 14:05
  • 8
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 16.06 13:32
  • 39
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 16.06 13:16
  • 5
Модернизированная бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2МБ «Бекас»
  • 16.06 13:08
  • 2
Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО
  • 16.06 13:05
  • 61
Ижевский завод "Купол" разработал программу модернизации ЗРК "Оса-АКМ"
  • 16.06 13:04
  • 1
Турецкие ударные дроны жгут тяжелые броневики ЛНА в Ливии
  • 16.06 12:53
  • 1
Комплексы "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года
  • 16.06 12:51
  • 1
Александр Леонов: ЗРК "Бук-МЗ" остается основным средством прикрытия войск и объектов общевойскового объединения
  • 16.06 11:09
  • 2
Polityka (Польша): ни Форта, ни дополнительных войск США
  • 16.06 11:07
  • 1
Перекраску F-16C под Су-57 наладили в США