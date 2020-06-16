Корвет "Ретивый" передадут ВМФ в 2021 году

Спуск на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящегося для ВМФ России корвета "Ретивый" (заводской номер 1007) модифицированного проекта 20380. Санкт-Петербург, 12.03.2020.

ЦАМТО, 15 июня. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в АО "ОСК") планирует передать ВМФ России корвет "Ретивый" проекта 20380 в 2021 году. Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил 12 июня гендиректор завода Игорь Пономарев.

"Ретивый" мы сдаем в 2021 году. Я думаю, что в этом, 2020 году мы закончим постройку. Швартовные испытания начнем где-то в начале следующего года и дальше перейдем к заводским и государственным испытаниям", – сказал он.

Ранее сообщалось, что корвет "Ретивый" спустили на воду в марте 2020 года.

Как напоминает агентство, многоцелевые корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены радиолокационный, артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы. Корветы строятся с использованием уникальных технологий, снижающих их радиолокационную заметность.

Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2,2 тыс. т, длину – 104 м, ширину – 13 м, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания – около 3,5 тыс. морских миль, экипаж – 99 человек. На вооружении кораблей состоят зенитный ракетный комплекс "Редут", универсальный ракетный комплекс "Уран", 100-мм артиллерийская установка А-190, два 30-мм зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвете может базироваться противолодочный вертолет Ка-27.