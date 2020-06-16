Александр Леонов: за последнее десятилетие войсковая ПВО претерпела существенные изменения

ЦАМТО, 15 июня. За последнее десятилетие войсковая ПВО претерпела существенные изменения, в первую очередь, связанные с совершенствованием боевого состава, поставкой современных и разработкой перспективных образцов вооружения.

Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" заявил начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

По его словам, "плановое оснащение современным вооружением позволило содержать в каждом военном округе зенитные ракетные бригады, оснащенные ЗРС дальнего действия С-300В4, в армиях – бригады средней дальности ЗРК "Бук" различных типов. В составе общевойсковых соединений идет плановое перевооружение подразделений ПВО на ЗРК малой дальности "Тор-М2", с одновременным выводом из боевого состава образцов вооружения предыдущего поколения".

Отвечая на вопрос о современных взглядах на применение соединений, частей и подразделений войсковой ПВО, а также каким видится перспективный облик системы вооружения этого рода войск, генерал-лейтенант Александр Леонов отметил, что "изменение характера и способов вооруженной борьбы в воздушно-космической сфере заставляют по-новому оценить значение и возрастающую роль оборонительных систем, прежде всего, противовоздушной и противоракетной обороны, в обеспечении военной безопасности государства".

А.Леонов отметил, что "войска ПВО оснащаются новейшим вооружением, новый толчок к развитию получила зенитная артиллерия, продолжаются работы по совершенствованию радиолокационных средств".

В то же время, по его словам, "с учетом бурного развития и создания новых типов средств воздушного нападения проводится работа по созданию перспективных образцов вооружения, которые станут основой нового облика рода войск до 2035 года".

Полностью интервью начальника войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова опубликовано в журнале "Национальная оборона" №6.