«Россия разграбила электрощиты»: моторист-электрик рассказал о ремонте бронекатера ВМСУ «Никополь»

Источник изображения: Бриз Минобороны Украины

В ВМС Украины сообщают о том, что на заводе в Николаеве завершён ремонт малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) «Никополь». Это тот самый катер, который вместе с МБАК «Бердянск» и рейдовым буксиром «Яны Капу» совершил вооружённое нарушение морской границы России в районе Керчи.

Напомним, что после возвращения бронекатеров и буксира Украине последняя обвинила Россию якобы в демонтаже средств связи, вооружений и даже унитазов. Впоследствии выяснилось, что унитазы точно никуда не пропадали, но на Украине, как в известном анекдоте, «осадочек остался».

МБАК «Никополь» (номер Р176) вернулся из Николаева к месту постоянной дислокации ВМСУ.

Какой же именно ремонт проводился на катере ВМС Украины?

Как заявлено, на катере заменили наружную обшивку его подводной части, провели осмотр и ремонт винто-рулевого комплекса, восстановили бронеарматуру, судовую систему связи.

Моторист-электрик МБАК «Никополь» Андрей Опрыско рассказал об особенностях ремонта, заявив, что «Россия разграбила электрощиты бронекатера»:

Основная работа по выполнению ремонту – это электричество. Они практически все электрощиты разграбили, надо было почти с нуля всё восстанавливать. Мы также полностью перебрали рулевую, восстановили дизельные генераторы, масло залили, фильтры поменяли.

Источник изображения: Бриз Минобороны Украины

Добавляется, что МБАК установлены новые навигационные системы.

Если обращаться к словам моториста-электрика, то, получается, что если бы МБАК «Никополь» не побывал в России, то в ВМС ВСУ даже масло и фильтры на нём менять не собирались…