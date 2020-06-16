Войти
Военное обозрение

«Россия разграбила электрощиты»: моторист-электрик рассказал о ремонте бронекатера ВМСУ «Никополь»

496
0
0

Источник изображения: Бриз Минобороны Украины

В ВМС Украины сообщают о том, что на заводе в Николаеве завершён ремонт малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) «Никополь». Это тот самый катер, который вместе с МБАК «Бердянск» и рейдовым буксиром «Яны Капу» совершил вооружённое нарушение морской границы России в районе Керчи.

Напомним, что после возвращения бронекатеров и буксира Украине последняя обвинила Россию якобы в демонтаже средств связи, вооружений и даже унитазов. Впоследствии выяснилось, что унитазы точно никуда не пропадали, но на Украине, как в известном анекдоте, «осадочек остался».

МБАК «Никополь» (номер Р176) вернулся из Николаева к месту постоянной дислокации ВМСУ.

Какой же именно ремонт проводился на катере ВМС Украины?

Как заявлено, на катере заменили наружную обшивку его подводной части, провели осмотр и ремонт винто-рулевого комплекса, восстановили бронеарматуру, судовую систему связи.

Моторист-электрик МБАК «Никополь» Андрей Опрыско рассказал об особенностях ремонта, заявив, что «Россия разграбила электрощиты бронекатера»:

Основная работа по выполнению ремонту – это электричество. Они практически все электрощиты разграбили, надо было почти с нуля всё восстанавливать. Мы также полностью перебрали рулевую, восстановили дизельные генераторы, масло залили, фильтры поменяли.

Источник изображения: Бриз Минобороны Украины

Добавляется, что МБАК установлены новые навигационные системы.

Если обращаться к словам моториста-электрика, то, получается, что если бы МБАК «Никополь» не побывал в России, то в ВМС ВСУ даже масло и фильтры на нём менять не собирались…

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
58150 Гюрза
Похожие новости
23.03.2020
"Российские корабли медленнее": в Киеве рассказали о «Кентаврах»
22.11.2019
"Не хватает оборудования": Зеленский о возвращенных Россией судах
22.07.2019
Ужасное состояние: Зеленский увидел ржавую "Украину"
19.07.2019
Берлин заинтересован в освобождении Россией украинских моряков - глава МИД ФРГ
28.11.2018
Киеву море по колено
15.06.2016
Росатом поможет заместить судостроителям России поставки титана с Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.06 17:37
  • 106
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 16.06 15:49
  • 3
Осталось 75 дней до "Армии Онлайн"
  • 16.06 15:43
  • 6
Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с картинами да Винчи
  • 16.06 14:57
  • 294
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 16.06 14:30
  • 1
The National Interest (США): во время Второй мировой войны у русских солдат вообще не было носков
  • 16.06 14:05
  • 8
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 16.06 13:32
  • 39
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 16.06 13:16
  • 5
Модернизированная бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2МБ «Бекас»
  • 16.06 13:08
  • 2
Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО
  • 16.06 13:05
  • 61
Ижевский завод "Купол" разработал программу модернизации ЗРК "Оса-АКМ"
  • 16.06 13:04
  • 1
Турецкие ударные дроны жгут тяжелые броневики ЛНА в Ливии
  • 16.06 12:53
  • 1
Комплексы "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года
  • 16.06 12:51
  • 1
Александр Леонов: ЗРК "Бук-МЗ" остается основным средством прикрытия войск и объектов общевойскового объединения
  • 16.06 11:09
  • 2
Polityka (Польша): ни Форта, ни дополнительных войск США
  • 16.06 11:07
  • 1
Перекраску F-16C под Су-57 наладили в США