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Оптимизацию системы научно-технической экспертизы инновационных проектов технополиса "ЭРА" обсудят на "Армии-2020"

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 15 июня. Представители ОПК России приглашены на деловую площадку технополиса "ЭРА" в рамках МВТФ "Армия-2020" для обсуждения актуальных вопросов повышения эффективности системы научно-технической экспертизы инновационных проектов в области развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере.

За круглым столом представители Военного инновационного технополиса "ЭРА" поделятся собственным опытом экспертизы рационализаторских предложений на примере поступивших заявок, а представители научных сообществ представят анализ системы отбора проектов за рубежом, механизмы защиты интеллектуальной собственности и внедрения перспективных информационных технологий, обеспечивающих повышение качества и эффективности экспертной работы в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как отметили в Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, по итогам мероприятия участники планируют разработать практические рекомендации по развитию системы научно-технической экспертизы инновационных проектов в оборонной сфере, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с инновационными площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума Rusarmexpo.ru.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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