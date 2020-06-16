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Военное обозрение

Самолёт ВВС Индонезии упал на жилой квартал

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Источник изображения: Твиттер/ Senja Masa

В Индонезии упал самолёт ВВС страны. По некоторым данным речь идёт о штурмовике Hawk Mk200 британского производства с двухвальным турбореактивными двигателем.

Сообщается, что штурмовик потерпел аварию в районе Нуржадин Кампар в провинции Риау. Этот регион расположен на острове Суматра и имеет морскую границу с Малайзией.

По сообщениям местных источников, пилот «Хоук 200» выжил. Он сумел катапультироваться. О возможных жертвах на земле не сообщается.

По последним сведениям, самолёт ВВС Индонезии упал на жилой квартал населённого пункта. При падении разрушено по меньшей мере одно здание, вспыхнул пожар. На месте падения самолёта работают спасатели и пожарные. Они разбирают завалы и проливают их водой, чтобы пожар не распространился на лесной массив.

Как видно по опубликованному фото, самолёт не разрушился полностью. Практически целыми остались его центральная и хвостовая части.

Никаких подробностей того, в какой момент выполнения полёта самолёт упал, на данный момент нет. Возможно, это произошло при попытке взлёта. Официальные данные о причинах аварии пока тоже не опубликованы.



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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индонезия
Малайзия
Продукция
Euro Hawk
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