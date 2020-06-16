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Военное обозрение

Пресса Германии: Украина мечтает стать одной из космических держав

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Источник изображения: КБ "Южное" (Украина)

В НАСА не продлили договор с российскими производителями ракетных двигателей. Узнав об этом, на крупнейшем украинском машиностроительном предприятии «Южмаш» решили, что перед ними открылись блестящие возможности.

Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel, отмечая, что Украина мечтает стать одной из космических держав.

Как известно, предприятия, расположенные на Украине, внесли существенный вклад в развитие советской космической отрасли. По инерции даже после распада СССР, в 90-е годы, многие из них продолжили выпуск своей продукции, поставляя ее в первую очередь в Россию.

Самое мощное украинское предприятие, работавшее ранее на космонавтику и когда-то имевшее союзное значение, – это днепропетровский «Южмаш». В 90-е годы завод отправлял в Россию 100 ракет-носителей. А КБ "Южное" разработало для российских потребителей около 400 различных космических аппаратов. Но после госпереворота, произошедшего на Украине в 2014 году, сотрудничество между двумя странами было прекращено, и мощное высокотехнологичное производство оказалось на грани банкротство. В этом состоянии оно находится уже седьмой год.

Надежду на его возрождение дал непродленный контракт между NASA и россиянами на поставку ракетных двигателей. Да и украинское государство с прошлого года обратило внимание на космическую отрасль и пообещало вложить в нее средства. Собственно, первый шаг уже сделан – сотрудникам «Южмаша» выплатили старые долги по зарплатам.

Но что будет дальше – никто не знает. Ведь обещать и планировать совсем несложно. Гораздо сложнее воплотить свои планы и обещания в реальность.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
NASA
КБ "Южное"
Южмаш
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