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Военное обозрение

Генерал рассказал о мишенно-тренировочном комплексе «Адъютант»

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Источник изображения: topwar.ru

Начальник войсковой ПВО ВС РФ в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал о разработке новейшего мишенного комплекса. По словам генерал-лейтенанта Александра Леонова, такой комплекс разрабатывается специалистами Ижевского электромеханического завода «Купол».

Речь идёт об универсальном тренировочном комплексе, который носит название «Адъютант».

Генерал-лейтенант Леонов в интервью "Национальной обороне" отметил, что МТК (мишенно-тренировочный комплекс» «Адъютант» уже выведен на государственные испытания. «Адъютант» имеет возможность воспроизведения действий противника в воздушном пространстве. С его помощью расчёты систем ПВО могут обучаться действиями против целей различного характера. Также он позволяет оценивать качество действий военнослужащих расчётов ЗРК ПВО тактического и оперативного уровней.

«Адъютант» имеет пять типов мишеней: имитация крылатых ракет, различные средства тактической авиации, БПЛА, вертолёты огневой поддержки.

МТК «Адъютант» позволяет создавать по-настоящему сложную для расчётов систем ПВО мишенную обстановку, когда одновременно в воздухе появляются до 6 различных воздушных целей, в том числе и разного характера. Эти цели могут подходить с разных направлений, на различных высотах и скоростях.

Комплекс подобного рода позволяет оперативно реагировать на угрозы с воздуха в различных условиях.

Ранее комплекс «Адъютант» проходил испытания в арктических условиях и показал отличные результаты. В частности, отмечаются его возможности по противодействию так называемому рою беспилотников.

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Страны
Россия
Компании
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
БПЛА
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