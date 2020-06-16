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Интерфакс-АВН

Военные Южной Кореи усиливают наблюдение за КНДР после угроз из Пхеньяна

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Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений.
Источник изображения: © Pfc. You Chul Lee

Гонконг. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские военные усилили наблюдение за Северной Кореей после угроз со стороны Пхеньяна, но до сих пор не обнаружили никаких необычных шагов со стороны КНДР, сообщает Объединенный комитет начальников штабов.

"Мы внимательно следим за действиями северокорейских военных и поддерживаем твердую позицию военной готовности. До сих пор не было никаких инцидентов, по которым можно было бы дать дополнительные объяснения", - сказал на брифинге пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов полковник Ким Чжун Нак.

Источник агентства "Ренхап" сообщил, что военные внимательно следят за Севером с помощью своих средств наблюдения на линии фронта, а также в воздухе и на воде. "В целом мониторинг был усилен", - сказал он.

В субботу Ким Е Чжон - сестра лидера КНРД Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи - предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если тот не остановит поток пропагандистских листовок, которые на воздушных шарах забрасываются на территорию КНДР перебежчиками с Севера.

"Осуществляя свою власть, санкционированную верховным вождем, нашей партией и государством, я дала указание нашему (...) ведомству, отвечающему за дела с врагом решительно провести следующую акцию", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, распространенном у в субботу Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Министерство обороны Южной Кореи в распространенном заявлении отметило, что Сеул занимает твердую позицию и находится в состоянии полной готовности отреагировать на любую ситуацию, связанную с Северной Кореей.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
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