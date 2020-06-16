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Известия.ru

Шойгу об освящении главного храма Вооруженных сил

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Министр обороны Росси Сергей Шойгу побывал на церемонии освящения главного храма ВС РФ. Глава Минобороны отметил, что это знаменательное событие, и все те, кто будет приходить в храм, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим.

Министр обороны Росси Сергей Шойгу побывал на церемонии освящения главного храма ВС РФ. Глава Минобороны отметил, что это знаменательное событие, и все те, кто будет приходить в храм, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим.

«Я очень надеюсь на то, что у каждого из нас в сердце хранится частица той памяти, которой дорожит наша страна, наш народ. Памяти о наших отцах и дедах, о предках, которые принесли эту Победу и завещали нам хранить память об этой Победе, традиции. Хранить память о них», - добавил Шойгу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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