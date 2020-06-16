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Борьба с памятью о Конфедерации может затронуть и американские корабли

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Как сообщает американский веб-ресурс USNI News , начатая кампания по планируемому переименованию военных баз и объектов вооруженных сил США, названия которых связаны с Конфедерацией южных штатов периода Гражданской войны в США (для чего в Сенат США уже внесен двухпартийный законпроект), может затронуть и американский флот, где обнаружились два корабля с ныне "неполиткорректными" названиями - ракетный крейсер CG 62 Chancellorsville (типа Ticonderoga) и гидрографическое судно T-AGS-66 Maury.

Ракетный крейсер CG 62 Chancellorsville (типа Ticonderoga) ВМС США (с) ВМС США

Крейсер Chancellorsville назван в честь наиболее значительной победы войск Конфедерации при Чанселорсвилле в Вирджинии в апреле-мае 1863 года. В свою очередь, гидрографическое судно Maury названо в честь Мэтью-Фонтейна Мори (1807 - 1873), одного из основателей океанографической и метеорологической служб в американском флоте, но во время Гражданской войны примкнувшего к Югу и некоторое время занимавшего пост командующего береговой обороной Конфедерации.

Сообщается криминальный факт, что в кают-компании крейсера Chancellorsville висят портреты генералов Ли и Джексона-"Каменной Стены" (который и погиб при Чанселорсвилле) и прочие соответствующие картины.

Внесенный в Сенат США законпроект в качестве приложения к проекту закона (National Defense Authorization Act) об оборонном бюджете США на 2021 финансовый год. предприсывает создать комитет, который в течение трех лет "удалил бы все имена, символы, изображения, памятники и атрибутику, которые чествуют или почитают память Конфедерации и всех, кто добровольно служил ей, с баз и другого имущества вооруженных сил США".

9 июня 2020 года CNO (командующий) ВМС США адмирал Майк Гилдей выпустил заявление, в котором сообщил, что он "поручил своим подчиненнымм начать разработку приказа, запрещающего боевой флаг Конфедерации во всех общественных местах и ​​на рабочих местах на борту военно-морских объектов, кораблей, самолетов и подводных лодок. Этот приказ призван обеспечить сплоченность подразделений, сохранить порядок и дисциплину, а также поддержать основные ценности военно-морских сил: честь, мужество и преданность делу".

Гидрографическое судно T-AGS-66 Maury ВМС США (с) ВМС США

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
Ticonderoga
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