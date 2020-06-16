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Военное обозрение

Турция начала военную операцию «Орлиный коготь» в Ираке

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Источник изображения: Твиттер/Минобороны Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган в «лучших» традициях султана Сулеймана (Великолепного) открыл очередной фронт боевых действий турецкой армии. Стало известно о том, что Турция начала силовую операцию на севере Ирака. Операция получила громкое название «Орлиный коготь» и направлена против представителей Рабочей партии Курдистана, как об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

Самолёты и беспилотники турецких ВВС нанесли удары по позициям РПК в горных районах Иракского Курдистана.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что операция носит «оборонительный характер» и направлена против «убежищ, складов и схронов террористов». Напомним, что в Анкаре Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией.

Пресс-служба Минобороны Турции:

Наша авиация уничтожает логово террористов. Операция стала ответом на участившиеся попытки со стороны боевиков нападать на пограничные пункты, полицейские участки. Действия террористов угрожают безопасности граждан Турции. Дополнительные операции проводятся в Синкаре, Карачаке, Авасине Басяне, Кандиле, Хакурке, используемых террористами в качестве мест базирования.

Хулуси Акар взял проведение операции «Орлиный коготь» под свой личный контроль. За ходом операции следят начальник турецкого генерального штаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Юмит Дюндар, командующий ВВС Хасан Кючуккаьюз, командующий ВМС Аднан Озбал. Это говорит о том, что операция может не ограничиться одними лишь авианалётами.

Напомним, что турецкие военные на данный момент также действуют в Ливии и Сирийской Арабской Республике.

Иракские СМИ пишут о том, что турецкая военная операция не согласовывалась с официальным Багдадом.

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