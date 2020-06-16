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Интерфакс-АВН

Гидрографическое судно ТОФ "Маршал Геловани" прибыло во Владивосток из экспедиции в Антарктиду

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Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани"
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани".
Источник изображения: twitter.com

Владивосток. 15 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Торжественная церемония встречи из трехмесячного похода в Антарктиду гидрографического судна Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани" прошла во Владивостоке.

"В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале Корабельной набережной во Владивостоке прошло общее построение экипажей кораблей соединения ТОФ и экипажа гидрографического судна", - сообщила в понедельник пресс-служба ТОФ.

Плавание продлилось более трех месяцев и было посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

За время экспедиции, которая проходила при поддержке Русского Географического Общества, судно прошло более 22 тыс. морских миль, экипажем выполнено 19 тыс. линейных километров маршрутного промера, более 700 гидрометеорологических наблюдений, в том числе океанографических работ в районе островов Папуа-Новая Гвинея.

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Гвинея
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ТОФ
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