В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов сообщил, что в России разрабатывается модификация версия комплекса ПВО «Тор-М2», которая будет уметь плавать.

«Разрабатывается модификация «Тор-М2» на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь», — рассказал он журналу «Национальная оборона».

Также Леонов рассказал, что для оснащения подразделений ПВО в Арктике и на Крайнем севере будут поставлены ЗРК «Тор-М2ДТ», что имеет «огромное» значение в условиях повышенного интереса со стороны ряда государств в этом регионе.

«Тор-М2» — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, который предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на уровне важных военных, экономических и административных объектов, а также первых эшелонов сухопутных соединений. Он способен сбивать самолеты и вертолеты, крылатые ракеты, а также корректируемые и планирующие авиабомбы.

5 июня стало известно, что в России создают снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на максимальной дальности семь километров.

В апреле газета Минобороны «Красная звезда» описала характеристики новейшей мобильной зенитно-ракетной системы С-350 «Витязь».

Среди особенностей системы названы всеракурсность, повышенная огневая мощь, увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (в четыре раза больше, чем у С-400) и повышенная живучесть.