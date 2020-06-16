Комплексы ПВО «Тор» сбили в Сирии более 45 беспилотников

В Сирии комплексы ПВО «Тор» сбили свыше 45 беспилотников, сообщил начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

Речь идет об уничтоженных "с начала несения боевого дежурства расчетами боевых машин" беспилотниках кустарного производства, которые используются боевиками, пишет "Национальная оборона".

В Сухопутных войсках "Тор" – основное средство борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией в тактическом звене. "Тор" в Сирии работает во взаимодействии с С-400 и "Панцирь-С", передает РИА "Новости".

Леонов сообщил, что "разрабатывается модификация "Тор–М2" на специализированном колесном шасси", которая сможет "преодолевать водные преграды вплавь".

Кроме того, "Тор–М2ДТ" направят в Арктику и на Крайний север, что имеет "огромное значение", учитывая интерес к региону других стран.

"Тор–М2" будут поступать в российские войска до 2027 года. Минобороны и завод "Купол" подписали в 2019 году контракт на 100 млрд рублей.

В декабре министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина отчитался о сбитых за год в Сирии вражеских целях.

Антон Антонов