Войти
Деловая газета "Взгляд"

СИПРИ заявил об отходе России и США от маргинализации ядерных вооружений

488
0
0
Источник изображения: Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2019 году ядерные державы продолжали модернизацию своих арсеналов, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Сообщается, что "на начало 2020 года" ядерные державы (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР) обладали "13,4 тыс. единиц ядерного оружия", из них около 3,72 тыс. единиц находятся "на складах оперативных частей", а около 1,8 тыс. – в состоянии оперативной готовности. В начале 2019 года общее число единиц ядерного оружия было больше – 13,8 тысяч, передает ТАСС.

Директор Программы по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению Шэннон Кайл считает, что из-за "тупика в вопросе о СНВ–3" эпоха "двусторонних соглашений между Россией и США о контроле над ядерными вооружениями может уже подходить к концу". Это "потенциально может привести к началу новой гонки ядерных вооружений".

СИПРИ отмечает, что и Россия, и США планируют модернизацию ядерных боеголовок, отворачиваясь от тенденции к маргинализации ядерных вооружений.

Сообщается, что у США 1,75 тыс. развернутых и 4,05 тыс. других боеголовок, у России – 1,57 тыс. и 4,805 тыс. соответственно. В целом у США 5,8 тыс. боеголовок, у России – 6,375 тыс. (в 2019 году у США было 6,185 тыс., у России – 6,5 тыс.).

Арсеналы других ядерных держав значительно меньше российского и американского, однако все эти страны либо заявили о намерении создания и развертывания новых систем, либо уже реализуют его.

Отмечается, что в 2019 году Белый дом "прекратил обнародование данных о размерах американских складов". В докладе утверждается, что Россия якобы не обнародует детальную разбивку по своим вооружениям, подпадающим под СНВ–3, хотя и обменивается этой информацией с США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации вокруг СНВ–3.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Индия
Китай
КНДР
Пакистан
Россия
США
Франция
Компании
СИПРИ
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
16.06.2020
СИПРИ: Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
16.06.2020
Меньше, но лучше: России и США предсказали новую ядерную гонку
12.05.2020
Договор о нераспространении ядерного оружия: кто к нему так и не присоединился?
30.11.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.06 17:15
  • 105
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 16.06 15:49
  • 3
Осталось 75 дней до "Армии Онлайн"
  • 16.06 15:43
  • 6
Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с картинами да Винчи
  • 16.06 14:57
  • 294
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 16.06 14:30
  • 1
The National Interest (США): во время Второй мировой войны у русских солдат вообще не было носков
  • 16.06 14:05
  • 8
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 16.06 13:32
  • 39
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 16.06 13:16
  • 5
Модернизированная бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2МБ «Бекас»
  • 16.06 13:08
  • 2
Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО
  • 16.06 13:05
  • 61
Ижевский завод "Купол" разработал программу модернизации ЗРК "Оса-АКМ"
  • 16.06 13:04
  • 1
Турецкие ударные дроны жгут тяжелые броневики ЛНА в Ливии
  • 16.06 12:53
  • 1
Комплексы "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года
  • 16.06 12:51
  • 1
Александр Леонов: ЗРК "Бук-МЗ" остается основным средством прикрытия войск и объектов общевойскового объединения
  • 16.06 11:09
  • 2
Polityka (Польша): ни Форта, ни дополнительных войск США
  • 16.06 11:07
  • 1
Перекраску F-16C под Су-57 наладили в США