Чем сербский М-84АС1 превосходит российский Т-72Б3М

Источник изображения: Фото: Министерство обороны Сербии

Сербский основной боевой танк М-84АС1 по ряду характеристик превосходит российский Т-72Б3М. Военные эксперты в качестве основных достоинств бронемашины, модернизированной на танкоремонтном заводе в городе Чачак, отмечают, что она имеет дистанционно-управляемую 12,7-мм пулеметную установку, которая позволяет командиру управлять ею, находясь под защитой основной брони.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны Сербии

Также на танке установлен панорамный прицел с тепловизионным каналом, имеющим круговой обзор. Такие прицельные приспособления резко повышают эффективность применения техники. К сожалению, Т-72Б3М пока такого оборудования не имеет.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны Сербии

В то же время в России создан "Белый орел" - Т-72Б1МС, оборудованный ни в чем не уступающей дистанционной зенитной установкой и панорамой, но он идет исключительно на экспорт.

Еще одним достоинством М-84АС1 называют хорошо продуманную схему установки динамической защиты, которая прикрывает танк в том числе от ударов в область крыши башни.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны Сербии

Как сообщается, сербская машина пока оснащена двигателем мощностью в 780 л.с. и в этом она значительно уступает Т-72Б3М, у которого 1130-сильный дизель. Известно, что в Сербии разработаны моноблоки мощностью 1000 и 1200 л.с. Однако их установка требует значительной переделки корпуса танка и существенно повышает цену проведенной модернизации.

Дмитрий Лемешко