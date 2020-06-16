Войти
Вестник Мордовии

Чем сербский М-84АС1 превосходит российский Т-72Б3М

662
0
0

Источник изображения: Фото: Министерство обороны Сербии

Сербский основной боевой танк М-84АС1 по ряду характеристик превосходит российский Т-72Б3М. Военные эксперты в качестве основных достоинств бронемашины, модернизированной на танкоремонтном заводе в городе Чачак, отмечают, что она имеет дистанционно-управляемую 12,7-мм пулеметную установку, которая позволяет командиру управлять ею, находясь под защитой основной брони.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны Сербии

Также на танке установлен панорамный прицел с тепловизионным каналом, имеющим круговой обзор. Такие прицельные приспособления резко повышают эффективность применения техники. К сожалению, Т-72Б3М пока такого оборудования не имеет.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны Сербии

В то же время в России создан "Белый орел" - Т-72Б1МС, оборудованный ни в чем не уступающей дистанционной зенитной установкой и панорамой, но он идет исключительно на экспорт.

Еще одним достоинством М-84АС1 называют хорошо продуманную схему установки динамической защиты, которая прикрывает танк в том числе от ударов в область крыши башни.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны Сербии

Как сообщается, сербская машина пока оснащена двигателем мощностью в 780 л.с. и в этом она значительно уступает Т-72Б3М, у которого 1130-сильный дизель. Известно, что в Сербии разработаны моноблоки мощностью 1000 и 1200 л.с. Однако их установка требует значительной переделки корпуса танка и существенно повышает цену проведенной модернизации.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
М-84
Т-72
Т-72Б
Похожие новости
06.09.2019
Российско-сербские тактические учения начались в Ленинградской области
13.05.2019
В Сербии впервые замечен российский Т-72Б3
24.01.2018
Вооруженные силы Сербии намерены провести модернизацию бронетехники и закупить вертолеты Ми-17
20.07.2017
Россия планирует завершить поставки МиГ-29 в Сербию к концу года
27.03.2017
«НАТО пыталось вернуть сербов в каменный век»: возродит ли Белград былую военную мощь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.06 17:15
  • 105
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 16.06 15:49
  • 3
Осталось 75 дней до "Армии Онлайн"
  • 16.06 15:43
  • 6
Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с картинами да Винчи
  • 16.06 14:57
  • 294
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 16.06 14:30
  • 1
The National Interest (США): во время Второй мировой войны у русских солдат вообще не было носков
  • 16.06 14:05
  • 8
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 16.06 13:32
  • 39
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 16.06 13:16
  • 5
Модернизированная бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2МБ «Бекас»
  • 16.06 13:08
  • 2
Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО
  • 16.06 13:05
  • 61
Ижевский завод "Купол" разработал программу модернизации ЗРК "Оса-АКМ"
  • 16.06 13:04
  • 1
Турецкие ударные дроны жгут тяжелые броневики ЛНА в Ливии
  • 16.06 12:53
  • 1
Комплексы "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года
  • 16.06 12:51
  • 1
Александр Леонов: ЗРК "Бук-МЗ" остается основным средством прикрытия войск и объектов общевойскового объединения
  • 16.06 11:09
  • 2
Polityka (Польша): ни Форта, ни дополнительных войск США
  • 16.06 11:07
  • 1
Перекраску F-16C под Су-57 наладили в США