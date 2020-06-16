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Известия.ru

Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников получит непробиваемый щит: корабль готовят к установке зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-М», рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

По словам собеседников издания, сейчас прорабатывают несколько вариантов установки ЗРАК на фрегате «Маршал Шапошников» проекта 1155 «Удалой», однако есть ряд технических трудностей, связанных с определением оптимального месторасположения нового комплекса ПВО.

Специалисты рассматривают возможность его размещения как в кормовой части, так и в центральной.

Сейчас фрегат находится в центре судоремонта «Дальзавод», где завершается его модернизация. Уже были демонтированы и отстроены с нуля более 20% надстроек, а также заменена забортная арматура.

Изменения нужны для того, чтобы установить самое современное оборудование и ракетные системы.

«С появлением «Панциря» возможности ПВО фрегата существенно возрастут, — пояснил военный историк Дмитрий Болтенков. — Особенно при отражении атак крылатых ракет, БПЛА и самонаводящихся авиационных бомб».

Боевой блок «Панциря-М» объединяет восемь зенитных установок и две шестиствольные 30-миллиметровые автоматические пушки.

Эксперты полагают, что комплекс обеспечит неуязвимость фрегата, главным калибром которого должны стать гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нарастили «Панцирь»: фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Циркон-С 3М22
Компании
Дальзавод
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
пр. 1155
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2 комментария
№1
16.06.2020 12:58
Если вместо Кинжала, то это не усиление возможностей ПВО, а их ухудшение. Если в дополнение к отремонтированному и желательно модернизированному Кинжалу, тогда да, обновят и усилят.
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№2
16.06.2020 13:08
А что мешает поставить там же где "кортики" на Чабаненко?
Хотя более логично ставить один в корме, один вместо 100мм орудия в носу (их там 2).
Цитата, Восход сообщ. №1
желательно модернизированному Кинжалу, тогда да, обновят и усилят.
Может что то прикрутят от тор-м (морской).
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