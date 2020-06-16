Американский самолет-шпион U-2 станет «сетевым маршрутизатором»

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов планируют переоборудовать самолет-шпион U-2 в «летающий сетевой маршрутизатор», сообщает Popular Mechanics.

Согласно изданию, самолет, впервые взлетевший в августе 1955 года, найдет применение в системе Advanced Battle Management System (ABMS), которая позволяет обмениваться оперативными данными между ВВС, Военно-морскими силами и Сухопутными войсками США. В частности, система должна связывать истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Переоборудованием самолета займется американская компания Lockheed Martin. «U-2 будет играть ключевую роль в ABMS. Медленный, долговечный, высоко летающий самолет, U-2 может часами летать над районом», — пишет Popular Mechanics.

В сентябре 2019 года исполнительный директор ВВС США по закупкам Уил Ропер заявил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.

В проекте бюджета Пентагона на 2015 финансовый год, опубликованного в марте 2014 года, предлагалось списать все U-2.