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Американский самолет-шпион U-2 станет «сетевым маршрутизатором»

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов планируют переоборудовать самолет-шпион U-2 в «летающий сетевой маршрутизатор», сообщает Popular Mechanics.

Согласно изданию, самолет, впервые взлетевший в августе 1955 года, найдет применение в системе Advanced Battle Management System (ABMS), которая позволяет обмениваться оперативными данными между ВВС, Военно-морскими силами и Сухопутными войсками США. В частности, система должна связывать истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Переоборудованием самолета займется американская компания Lockheed Martin. «U-2 будет играть ключевую роль в ABMS. Медленный, долговечный, высоко летающий самолет, U-2 может часами летать над районом», — пишет Popular Mechanics.

В сентябре 2019 года исполнительный директор ВВС США по закупкам Уил Ропер заявил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.

В проекте бюджета Пентагона на 2015 финансовый год, опубликованного в марте 2014 года, предлагалось списать все U-2.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
AI
БПЛА
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