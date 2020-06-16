Нарастили «Панцирь»: фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО

Прошедший модернизацию корабль получит непробиваемую зенитную защиту

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» получит непробиваемый щит. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, сейчас прорабатывается вопрос о возможной установке на корабль зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-М». Огневые возможности новой системы позволяют уничтожать любые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, бомбы и дроны противника в радиусе 20–30 км. Эксперты отмечают, что комплекс обеспечит неуязвимость фрегата, главным калибром которого должны стать гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Шквал огня

Сейчас прорабатывают несколько вариантов установки ЗРАК «Панцирь-М» на фрегате «Маршал Шапошников» проекта 1155 «Удалой», рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Правда, по словам собеседников издания, есть некоторые технические сложности, связанные с определением оптимального месторасположения нового комплекса ПВО. В настоящее время рассматривают возможность его размещения как в кормовой части корабля, так и в центральной.

«Шапошников» был сдан в эксплуатацию в 1986 году, когда к кораблям предъявлялись другие требования, а на вооружении ВМФ стояли комплексы ПВО, заметно отличающиеся по своим габаритам от современных.

Сейчас фрегат находится в центре судоремонта «Дальзавод», где завершается его модернизация. В рамках работ уже демонтировали и отстроили с нуля более 20% надстроек, а также заменили забортную арматуру. Изменения нужны для того, чтобы установить на корабле самое современное оборудование, а также ракетные и артиллерийские системы.

«Шапошников» строился как большой противолодочный корабль (БПК) и не имел ударного ракетного вооружения и мощной ПВО, так как у него была узкая специализация — охотник за субмаринами. В море такие БПК должны были действовать вместе с эсминцами проекта 956 «Современный», располагающими ударными ракетами и зенитными комплексами. В итоге такие корабли могли эффективно уничтожать подлодки противника, но не были способны наносить удары по объектам на суше и были беззащитны перед ракетами и авиацией.

ЗРАК «Панцирь-М» Источник изображения: Фото: ТАСС/Карпов Ладислав

БПК был вооружен зенитными ракетными комплексами ближней зоны «Кинжал» и 30-миллиметровыми автоматическими зенитными орудиями АК-360.

«Панцирь-М» — это корабельная версия российского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса, сухопутный вариант которого называется «Панцирь-С», сообщил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— С появлением «Панциря» возможности ПВО фрегата существенно возрастут, — пояснил специалист. — Особенно при отражении атак крылатых ракет, БПЛА и самонаводящихся авиационных бомб. «Панцирь» заметно превосходит «Кинжалы», разработанные еще во времена СССР, по досягаемости и эффективности поражения целей. Сухопутная версия комплекса прошла боевое крещение в Сирии, где хорошо себя зарекомендовала. ЗРАК уже испытан на кораблях ВМФ. В частности, он установлен на малый ракетный корабль (МРК) «Одинцово» проекта «Каракурт», который сейчас завершает испытания — его готовят к передаче флоту. В дальнейшем все однотипные МРК будут оснащены новыми зенитными системами.

Боевой блок «Панциря-М» объединяет восемь зенитных установок и две шестиствольные 30-миллиметровые автоматические пушки. Комплекс предназначен для защиты кораблей различного водоизмещения от массированных атак крылатых и противокорабельных ракет, управляемых бомб, БПЛА, а также самолетов и вертолетов.

В «Панцирях» был реализован принцип двухрубежной ПВО. Такие комплексы способны защитить плавсредство практически от любого воздушного удара противника на расстоянии в 20–30 км, атакуя их зенитными ракетами. Прорвавшиеся цели встречают скорострельными 30-миллиметровыми орудиями. Их возможности позволяют завершить уничтожение цели в радиусе 4 км от корабля. Тот же «Кинжал», для сравнения, имеет на вооружении только ракеты и способен поражать цели на дальности до 12 км.

Морской универсал

После завершения модернизации «Маршал Шапошников» станет универсальным кораблем. Он сможет не только отслеживать и уничтожать субмарины противника, но и наносить мощные ракетные удары по морским и наземным целям. Ранее «Известия» писали, что на фрегат в ходе модернизации установят пусковые установки для «Калибров». Эти ракеты имеют дальность стрельбы не менее 1,4 тыс. км, а небольшая высота полета и высокоточная навигационная система делают эти боеприпасы незаметными для самых высокотехнологичных средств обнаружения.

Конструкция пусковых установок позволяет с их помощью запускать гиперзвуковые «Цирконы». Эти ракеты способны разгоняться до скорости в 8–9 Махов и поражать цели на дальности более 500 км. Их удар неотразим: противоракеты систем ПВО попросту не могут их догнать.

Большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Кроме того, фрегат получит 100-миллиметровую артустановку А-190-01, выполненную по технологии «стелс» — ее скошенный футуристический профиль практически не виден на радарах противника.

Модернизация корабля проходит не так быстро, как хотелось бы: «Маршала Шапошникова» планировали передать флоту еще в конце прошлого года. В дальнейшем по такому же проекту планируют обновить корабли, входящие в состав Тихоокеанского флота.

Долгие годы БПК этого проекта составляли костяк надводных сил ВМФ России, считаясь рабочими лошадками. Они не раз участвовали в гуманитарных операциях за пределами территориальных вод России, отметил Дмитрий Болтенков.

«Маршал Шапошников», наверное, самый известный из них. В 1988–1989 годах во время танкерной войны он проводил конвои в Персидском заливе. В 1990 году эвакуировал советских граждан из Эфиопии, где началась гражданская война. В 1990–1991 годах нес службу в зоне Персидского залива, наблюдая за проведением операции «Буря в пустыне». В мае 2010-го «Шапошников» без потерь освободил экипаж танкера «Московский университет», который захватили сомалийские пираты в Аденском проливе. Эту операцию активно освещали в СМИ всего мира. После нее корабль среди моряков получил прозвище «Гроза пиратов».

Всего по проекту 1155 «Удалой» было построено 12 БПК (еще один — по улучшенному проекту 1155.1). Сейчас в ВМФ числятся восемь таких кораблей. Они входят в состав Тихоокеанского и Северного флотов.

Алексей Рамм, Богдан Степовой