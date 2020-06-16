Заточили «Кинжал»: новейшим тяжелым БМП добавили интеллекта

Минобороны согласовало вооружение новейшей тяжелой боевой машины пехоты Т-15. В боекомплект варианта БМП с 57-миллиметровым модулем «Кинжал» впервые включат высокоточные управляемые снаряды и боеприпасы с интеллектуальной системой дистанционного подрыва. Последние оснащены специальной системой с программируемым взрывателем и особо опасны для противника, укрывшегося в зданиях и окопах. А благодаря управляемым 57-миллиметровым снарядам Т-15 легко справится с беспилотниками, вертолетами, самолетами и даже ракетами.

Минобороны согласовало вооружение новейшей тяжелой боевой машины пехоты Т-15. В боекомплект варианта БМП с 57-миллиметровым модулем «Кинжал» впервые включат высокоточные управляемые снаряды и боеприпасы с интеллектуальной системой дистанционного подрыва. Последние оснащены специальной системой с программируемым взрывателем и особо опасны для противника, укрывшегося в зданиях и окопах. А благодаря управляемым 57-миллиметровым снарядам Т-15 легко справится с беспилотниками, вертолетами, самолетами и даже ракетами.

Броня крепчает

В настоящее время согласована номенклатура боекомплекта боевых модулей тяжелых боевых машин пехоты Т-15, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Впервые в него включат высокотехнологичные управляемые и программируемые артиллерийские снаряды, которые можно применять не только против наземной техники противника, но и поражать воздушные цели.

В боекомплекте нового дистанционно управляемого боевого модуля ДУМБ-57 «Кинжал» будет впервые предусмотрено место для размещения не менее восьми управляемых снарядов калибра 57 мм.

БМП Т-15 с «Кинжалом» впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня. Как уже писали «Известия», по Красной площади пройдет также самоходная артиллерийская установка 2С38 «Деривация-ПВО», в арсенал которой также могут войти новые боеприпасы.

Сейчас на вооружение принимают танк Т-14, и БМП Т-15 должна обеспечить ему адекватную поддержку на поле боя, считает военный эксперт Алексей Хлопотов.

— В первоначальной комплектации на Т-15 устанавливали боевой модуль «Бумеранг-Б» с 30-миллиметровой пушкой, что было явно недостаточно для такой мощной машины, — сообщил специалист. — Тем более что сейчас в мире наблюдается тенденция увеличения массы БМП за счет наращивания толщины брони. Такие машины достаточно трудно уничтожить 30-миллиметровкой. Идея поставить 57-миллиметровую пушку возникла по этой причине.

Такой калибр имеет не только хорошую бронепробиваемость, но и ряд других преимуществ, включая новые боеприпасы, считает эксперт.

Поумневшие снаряды

Первоначально 57-миллиметровый управляемый снаряд разрабатывали для нескольких вариантов боевых модулей. Но пока новинка вошла только в боекомплект «Кинжала». Обычные неуправляемые снаряды для борьбы против современных целей были признаны недостаточно эффективными.

— В частности, 57-миллиметровое орудие может вести огонь осколочно-фугасными снарядами с программируемым взрывателем, — пояснил Алексей Хлопотов. — Они позволяют задавать дистанцию подрыва, направляя осколочные потоки на цель. Такие боеприпасы повысят эффективность боевой машины при борьбе с живой силой противника — в первую очередь, с расчетами гранатометов и ПТУРов, небронированной техникой.

Эти свойства также пригодятся при борьбе с вертолетами и беспилотниками, особенно небольшими и малоскоростными.

Довольно дорогостоящие управляемые снаряды помогут в противостоянии с быстрыми вертолетами и крупными дронами — их теперь можно будет уничтожить одним выстрелом. Основные преимущества такого боеприпаса — точность и меньший расход боекомплекта.

Кроме того, артиллерийская 57-миллиметровая система интересна тем, что может стрелять старыми снарядами, которые были разработаны для пушки С-60. Эти боеприпасы дешевы, но эффективны.

По данным разработчика, вес управляемого снаряда для 57-миллиметровой пушки достигает 2 кг. Из них 400 г приходится на взрывчатое вещество. Для сравнения, обычный 30-миллиметровый снаряд, используемый в современной отечественной легкой бронетехнике и зенитных установках, обладает в восемь раз меньшим зарядом.

Основную часть боекомплекта по-прежнему составят обычные неуправляемые снаряды. Против защищенной техники новый модуль будет использовать бронебойный УБР-281У. На дистанции в 1,5 км 57-миллиметровый снаряд пробивает не менее 12 см брони. Это больше, чем у любой современной БМП или бронетранспортера. Другие цели помогут поразить осколочно-трассирующие гранаты УОР-281У.

Машина с габаритами танка

На предыдущих парадах БМП Т-15 на базе гусеничной платформы «Армата» можно было увидеть с боевым модулем, оснащенным 30-миллиметровой пушкой. Но даже с ним разработанная на «Уралвагонзаводе» машина превышает по массе большинство советских и российских танков предыдущего поколения. Полностью снаряженная, она будет весить 55 т. Размеры и габариты позволяют совместить хорошую защищенность, мощное вооружение и просторное отделение для десанта.

Особенностью боевой машины стало переднее расположение двигателя. Это служит дополнительной защитой для экипажа и перевозимых солдат. Кроме того, лобовое бронирование БМП находится на уровне современных танков. Усиливает защищенность Т-15 и комплекс активной защиты. Он позволяет перехватывать летящие в нее ракеты и снаряды. Всё это придает перспективной БМП и десанту беспрецедентную защищенность.

И у командира, и у наводчика имеются развитые средства наблюдения, которые нужны для обнаружения и поражения наземных и воздушных целей. В их распоряжении телевизионный и тепловизионный прицелы, лазерные дальномер и лучевой канал управления ракетами и снарядами.

Впервые прототипы новой техники на платформе «Армата» продемонстрировали на московском параде 9 мая 2015 года. По сообщению замминистра обороны Алексея Криворучко, в 2018 году был подписан контракт на закупку 132 танков Т-14 и БМП Т-15. Заявлялось, что первые серийные машины новых типов начнут поступать в войска с 2019 года, а исполнен контракт будет в 2021 году.