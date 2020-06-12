Сухогруз "Спарта III после ремонта подключается к северному завозу в рамках контрактов с Минобороны РФ

Транспортное судно «Спарта II» судоходной компании «ОБЛ-Шиппинг» Группы компаний «Оборонлогистика» Министерства обороны России проходит пролив Босфор, направляясь с грузом из Новороссийска в Тартус (Сирия). 11.11.2018 (с).

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Теплоход "Спарта III", самое крупное судно в составе флота ООО "Оборонлогистика", завершил плановый ремонт и вскоре отправится в северные широты для работы в рамках государственных контрактов с российским военным ведомством, сообщает пресс-служба компании.

"В ближайшее время "Спарта III" планируется к работе в северных широтах", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в четверг.

По данным пресс-службы, "Спарта III" направится к архипелагу Новая Земля для решения задач по северному завозу в рамках выполнения государственных контрактов, заключенных между ООО "Оборонлогистика" и Минобороны России на оказание транспортных услуг по доставке грузов в 2020 году.

Контракты заключены в соответствии с распоряжениями правительства РФ, которыми "Оборонлогистика" определена единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России работ и услуг, связанных с доставкой грузов в Арктическую зону России и дальневосточный регион.

Плановый ремонт судна осуществлялся специалистами Канонерского судоремонтного завода в Санкт-Петербурге, где сухогруз прошёл очередное классификационное освидетельствование электромеханической части, радионавигационного оборудования, спасательных средств и корпуса. Осуществлено полное пятилетнее техническое обслуживание грузовых кранов.

"В период нахождения в доке корпус судна был покрыт специальным ледостойким покрытием. Кроме того, судно прошло освидетельствование на соответствие Полярному кодексу, что позволяет эксплуатировать судно в полярных водах", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что в соответствии с требованиями экологической безопасности и Международной конвенции об управлении балластными водами на "Спарте III" установлена современная система очистки балластных вод стандарта D-2. Данная система снижает риски экологических загрязнений и позволяет не проходить дополнительные процедуры по замене балластных вод на пути следования.

Теплоход "Спарта III" - универсальное сухогрузное судно класса RO-RO/LO-LO (горизонтальной и вертикальной загрузки). Предназначено для транспортировки грузов различного класса: генерального груза (включая негабаритный), контейнеров в количестве более 800 TEU, тяжёлой техники (автомобилей и других видов грузов), оборудованное двумя кранами, грузоподъемностью 350 тонн, что позиционирует судно как Heavy Lift Cargo Vessel.