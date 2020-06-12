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ТАСС

Шойгу отчитался Путину о готовности к параду Победы

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Средний танк Т-34-85 на военном параде
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

По словам главы Минобороны, в строю пройдут около 30 танков Т-34

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Около 30 легендарных танков Т-34 пройдут 24 июня в составе колонны техники на параде Победы на Красной площади. Об этом сообщил в четверг министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

"Впервые по Красной площади после парадных [расчетов], где шли машины, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, пройдет практически 30 танков Т-34. Это танки, которые, собственно, олицетворяют нашу Победу и лицо наших бронетанковых войск", - сказал Шойгу.

Также в юбилейном параде Победы будет задействовано большое количество новой техники. "Много новой техники будет показано, новых образцов, вооружений, которые поступили уже или поступают на вооружение. Это касается и авиационной техники, и наземной техники, и техники ПВО. Вся эта техника сконцентрирована на базах хранения, приведена в полную боевую готовность, - отметил министр. - 75 воздушных судов, экипажи готовы, проверены и продолжают тренировки".

"Мы приступили к подготовке практически со 2 июня, подготовка идет в строгом плановом графике. Прошли уже три репетиции", - сказал Шойгу, подчеркнув, что "к параду все, безусловно, готово".

Министр особо подчеркнул, что из-за рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, все участники парада снабжаются масками и перчатками, техника, транспорт и места проживания парадных расчетов постоянно дезинфицируется, военные медики отслеживают состояние военнослужащих.

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