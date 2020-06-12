Немецкий флот вооружился вторым «суперфрегатом»

ВМС Германии приняли в свой состав второй фрегат типа F125. Вчера, 10 июня, портал navalnews.com сообщил о том, что корабль Nordrhein-Westfalen официально поступил на вооружение немецкого флота.

Постройка фрегатов в рамках программы F125 идёт с отставанием от графиков. Первый фрегат (Baden-Württemberg) военное ведомство вернуло на верфь для устранения недостатков, обнаруженных в ходе испытаний и приняло на вооружение с задержкой более чем в год. Теперь же флот официально вооружился вторым кораблём проекта — F223 Nordrhein-Westfalen.

Фрегат F223 Nordrhein-Westfalen Источник изображения: navalnews.com

Ключевая особенность фрегатов типа F125 — высокий уровень автоматизации. Это позволяет обслуживать все системы корабля экипажу из 120 человек (вдвое меньше, чем у фрегатов типа Bremen, состоящих на вооружении ВМС Германии). В военном ведомстве планируют обеспечить четыре фрегата восемью экипажами, которые будут сменяться каждые четыре месяца, что позволит кораблям постоянно находиться на боевом дежурстве.

По размерам корабли типа F125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты, что делает их самыми крупными боевыми единицами в своём классе. Длина Baden-Württemberg составляет почти 150 м, ширина — 19 м, осадка — 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Фрегаты типа F125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей — длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).

Фрегат Nordrhein-Westfalen вооружён артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед.