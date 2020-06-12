Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 7,3 тысячи медицинских работников Минобороны РФ получат дополнительные стимулирующие выплаты за май за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"За май выплаты получат более 7,3 тысячи медицинских работников министерства обороны Российской Федерации, в том числе гражданский персонал, работающий в ведомственных медицинских учреждениях. Ранее в апреле стимулирующие выплаты получили 4,5 тысячи человек", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что размер выплат составит от 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от важности выполняемых задач.

Ранее российские военные специалисты оказали помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, ведутся работы в Армении.

Военные медики и специалисты подразделений РХБ защиты Минобороны России были переброшены в Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также был направлен сводный отряд Минобороны России в Северо-Енисейский район Красноярского края для оказания помощи.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.