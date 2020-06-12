Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!

«Просто Путин хочет посмотреть на все ресурсы и богатства, которые когда-то принадлежали России». Вот как американские читатели отреагировали на новость о том, что силы ВВС США перехватили две группы российской военной авиации во время полета в международном воздушном пространстве вблизи Аляски.

Автор со ссылкой на информацию Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщает о перехвате силами ВВС США двух групп российской военной авиации, совершавших полет в международном воздушном пространстве вблизи Аляски. Первая российская группа, состоявшая из двух бомбардировщиков Ту-95 при поддержке двух истребителей Су-35 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, приблизилась к берегам Аляски на расстояние 20 морских миль. Вторая группа, в составе которой были два бомбардировщика Ту-95 и самолета А-50, находилась на расстоянии 32 морских миль от Аляски. Автор подчеркивает, что российские самолеты совершали полет в международном воздушном пространстве и воздушного пространства США не нарушали. Он заявляет, что в этом году это уже не первый подобный инцидент - американским истребителям приходилось вылетать на перехват российских военных самолетов в апреле и в мае. Автор отмечает, что данные инциденты происходят на фоне подготовки к переговорам двух стран о продлении срока действия важного договора о контроле над ядерными вооружениями.

Комментарии читателей

stormsun

Хорошо, что русские организовали для ВВС и ВМС несколько реалистичных учебных операций. Проблема, конечно, в том, что мы никогда не сможем быть уверенными в том, что один из этих вылетов не будет настоящей атакой. Это примерно то же, что попасть в армию и не пострелять. Удивительно, что российское правительство (псевдоним Владимира Путина) тратит столько денег, сколько нужно, чтобы инсценировать эти авантюры, когда твоя экономика идет ко дну, и ты ничего от этого не выигрываешь. Мы никогда не должны забывать, что у этого человека есть очень опасные цели. И ядерное оружие.

PApolka

Сбоку на бомбардировщике можно увидеть надпись: "Авиалинии Трампа".

EdG1955

Расстояние между Аляской и Россией составляет 55 миль. Российский самолет, летящий в 20 или 32 милях от Аляски, явно находится над международными водами. Это фейковые новости, опубликованные для того, чтобы заручиться поддержкой демократов в борьбе с Россией.

MoeHailstone

Это происходит постоянно и с обеих сторон. Не информационный повод.

KingLudd

Путин Трампа не боится, нисколько.

LoadSabot

Это продолжается с конца Второй мировой войны. Во время холодной войны американские пилоты перехватчиков подбирались поближе к российским бомбардировщикам и показывали советским экипажам развороты журнала "Плейбой" с фотографиями красоток… И те часто реагировали жестом "здорово!". "Фокс Ньюс" просто публикует эти материалы о "русских бомбардировщиках" каждые месяц-два, чтобы напугать либералов.

Apollo 5461

Если бы мы подлетели так близко к российскому воздушному пространству, они запустили бы ракету "воздух-воздух" - шучу. Россия и Китай считают наши нынешние беспорядки слабостью и наверняка будут "расширять границы" нашей толерантности. Они чувствуют уязвимость противника, готовы к действиям и, подобно демократам, не упустят эту "отчаянную ситуацию". Сбейте один из них, и их отношение изменится.

OnlyTheBestForUS

Спасибо, Россия, но о протестующих мы позаботимся сами.

lkmarsh093

Ждите, такое будет происходить все чаще, поскольку Путин продолжает свой любимый проект, заявляя свои права на Арктику. Я уверен, что под поверхностью океана таких случаев конфронтации происходит гораздо больше, по той же причине. Слава Богу, Хилари проиграла.

OnlyTheBestForUS

Россия, совсем не обязательно бить ядерными ракетами по нашим городам. Протестующие и так отлично справляются и крушат их.

tomturkey46

Меня удивляет, что Путхэд не потребовал еще денег за Аляску, которую продали Америке. Нам она досталась совсем по бросовой цене.

daveairforceret

Байден вернет ее русским. Он их должник, учитывая все деньги, которые он и его мальчонка Хантер получили от России, Украины и Китая

Giovdemgop

Не волнуйтесь, нет там никаких бомб - это просто доставка бюллетеней для заочного голосования за Трампа.

McLouis

Русский заголовок: "Американские истребители допустили опасное сближение с мирными самолетами-разведчиками".

Mr. normal

Если изберут либерала, русские будут всегда летать в нашем воздушном пространстве!

JackGun

почему бы не позволить им вторгнуться в наше воздушное пространство примерно на милю, а затем сбить самолет?

SciFiNut2

Во время холодной войны СССР сбил несколько наших самолетов-разведчиков, совершавшими полет в небе над международными водами и собиравшими электронные разведданные о советской системе ПВО.

WayneMart

Вижу, что русские все еще летают на антиквариате! Эти Ту-95 были разработаны в начале 1950-х годов.

IanBroomfield315

Они не были в вашем воздушном пространстве. Учитесь читать и понимать прочитанное. Они находились в МЕЖДУНАРОДНОМ воздушном пространстве.

lkmarsh093

Особенно на это не надейтесь. Большинство из этих самолетов "Красный орел" не оправдали ожиданий и были источником сплошных неприятностей. Пилот МИГ-25 в 1976 году перебежал в Японию. Значительная часть этого самолета была сделана из стали. Благодаря перебежчикам, сбежавшим до этого в Израиль, появились МиГ-17 и МиГ-21, что стало подтверждением того, что лучшие пилоты важнее лучшей техники. Я не думаю, что бомбардировщик времен холодной войны является источником какой-то особой полезной информации, на его примере можно разве что узнать, как много тогдашних технологий они у нас украли.

MontArk

Просто Путин испытывает чувство запоздалого сожаления. Он лишь хочет посмотреть на все ресурсы и богатства, которые когда-то принадлежали России.

Rowdy_Foo

Подводные лодки - вот о чем мы должны беспокоиться. Сейчас я бы считал эти бомбардировщики отвлекающим маневром.

Gunner52

Это происходит десятки лет. Мы проверяем их, а они проверяют нас. Ничего страшного.

TimeTraveler80

Российские технологии действительно отстали.

LarryBudMellman

Следующее, о чем вы узнаете, это то, что у берегов появились русские тральщики.

A1truepatriot

Да все нормально. Трамп говорит, что Путин - сильный лидер. Трамп ничего делать не будет.

djw22

Русские были друзьями Обамы. Вспомните: "Скажите Владимиру, что после выборов я смогу проявлять больше гибкости". Вспомните, что при Обаме они захватили часть Южной Осетии. Вспомните, что при Обаме они захватили Крым. Вспомните, как при Обаме они захватили часть восточной Украины, а он в это время посылал украинской армии подушки. Вспомните, как Обама заключил с Польшей ракетную сделку, чтобы угомонить русских. Вспомните, что при Обаме Россия получила военно-морскую базу на Средиземном море и авиабазы в Сирии. Помните, что цены на нефть взлетели до небес, и Россия обогатилась при Обаме, когда он остановил бурение нефтяных скважин на континентальном шельфе Персидского залива. Вспомните, что в вопросе иранской ядерной сделки он поддался русским, иранцам и китайцам. Вспомните, как он отказался поддержать Вьетнам, Филиппины, Бруней, Тайвань и Японию, когда Китай решил создать искусственную территорию - намыть острова в Южно-Китайском море. При Обаме Фонд Клинтона купил изготовленную русскими фальшивку, чтобы оклеветать и попытаться сместить с поста законно избранного президента. Абсолютно исключено, чтобы русским был нужен в Белом доме первый в Америке националист, который верит в сильную армию и более сильную американскую экономику. Им нужен бесхарактерный, нерешительный и не имеющий собственного мнения клон Обамы по имени Джо Байден, которым они вместе со своими советниками-либералами смогут манипулировать и управлять.

ScienceNoSuperstition

Это было сделано только для того, чтобы пилоты могли помахать друг другу. "Эй, Трамп только что сделал Путину прекрасный подарок, объявив, что выведет из Германии 30% наших войск". "Премного благодарен, - ответил Путин, - теперь понимаете, почему мы помогаем избрать этого парня?".

CO2Producer

В качестве средства сдерживания мы должны просто сказать России и Китаю, что, если они не прекратят, мы отправим к ним всех наших либералов. Они сами видят в вечерних новостях, что это будет означать.

NunyaBuzNess

Мне почему-то кажется, что Трамп отнесется к этому безразлично.

Mike5675945

Гораздо более серьезную угрозу, чем Россия и Китай, для США представляют либеральные демократы, движения "Жизни чернокожих важны" и "Антифа".

SadlySenior

Пока мы воюем друг с другом, они наблюдают и ждут!