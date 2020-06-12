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РИА Новости

Лавров информирует иностранных коллег о регламенте парада Победы в Москве

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров информирует коллег о том, как будет устроена работа с иностранными партнерами во время парада Победы в Москве, заявил президент России Владимир Путин.

"Я вижу, что Сергей Викторович Лавров уже информирует коллег о том, как мы будем работать с нашими иностранными партнерами (во время парада Победы - ред.)", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Президент отметил, что важно обеспечить безопасность иностранных гостей.

Ранее Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже президент поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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