Международный форум "Армия-2020" пройдет в парках "Патриот" в 14 регионах Юга России

Мероприятие пройдет с 27 по 29 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в августе на 16 площадках парков "Патриот" в 14 регионах Юга РФ. Как сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), самые масштабные мероприятия форума на Юге России пройдут в Ростовской области и Севастополе.

"В Южном военном округе приступили к подготовке международного военно-технического форума "Армия-2020". Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова спланировано проведение форума на 16 площадках парков "Патриот" в 14 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Всего в форуме "Армия-2020" в ЮВО примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения. На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий военно-промышленного комплекса.

"В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям будут продемонстрированы современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации", - подчеркнули в пресс-службе.

На территории ЮВО помимо Ростовской области и Севастополя форум пройдет на территориях парков "Патриот" Ставропольского края, во Владикавказе, Волгограде и впервые в дагестанском Каспийске. Также проведение военно-технического форума ЮВО спланировано в парках "Патриот" Адыгеи, Астрахани, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Кубани, в Чечне и армянском городе Гюмри, где дислоцируется российская военная база.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" планируется провести одновременно на всей территории Южного военного округа с 27 по 29 августа.