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Военное обозрение

Грузия намерена закупить в США вторую партию ПТРК Javelin

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Источник изображения: topwar.ru

Грузинское Минобороны намерено закупить в США новую партию противотанковых комплексов Javelin. Об этом заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как ранее заявил глава грузинского военного ведомства, Министерство обороны страны взяло курс на укрепление обороноспособности. В процессе данной программы планируется закупка дополнительной партии ПТРК Javelin. При этом точное количество заказанных пусковых установок и ракет к ним не называется.

Отметим, что первая партия ПТРК Javelin была получена Грузией в январе 2018 года, когда министром обороны был Леван Изория. Согласно ранее опубликованным данным, всего грузинские военные получили 72 пусковые установки и 410 ракет комплекса. В мае того же года военные показали комплексы широкой публике.

Предполагаемая стоимость поставки составляла 75 млн. долларов. В поставку вошли 72 переносные пусковые установки CLU серии Block 1 (в том числе две для использования в качестве источника запчастей) и 410 противотанковых управляемых ракет Javelin, а также десять тренажеров BST и 70 учебных выстрелов

- заявляло Минобороны Грузии.

От себя добавим, что все поставки комплексов были осуществлены за счет американской стороны в рамках военной помощи.

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Грузия
Ирак
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Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
Военные учения
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